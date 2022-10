Benevento, Cannavaro: "Mi ha dato fastidio il calo di tensione" Il tecnico giallorosso: "C'è grande rammarico dopo aver dominato la Ternana"

Nel post gara di Benevento - Ternana, il tecnico giallorosso Cannavaro ha analizzato così la sconfitta rimediata al Vigorito:

"C'è il rammarico che non riusciamo a portare i tre punti a casa dopo un primo tempo del genere. Abbiamo dominato una squadra forte come la Ternana sotto tutti i punti di vista. Ho visto un calo di tensione che mi ha dato fastidio. Abbiamo preso dei gol da situazioni in cui non c'entra l'aspetto fisico. Questo mi lascia perplesso di una squadra consapevole che sta vivendo un momento difficile".

"Della Ternana non ricordi tiri in porta, se non quello del 3-2 che è frutto di una palla da fermo. L'aspetto fisico non deve essere una scusante perché anche con mezza gamba devi portarla a casa dopo quel primo tempo. Alcune sostituzioni a volte ti danno e altre volte no, però la gestione della squadra in questo momento deve essere così perché non possiamo rischiare di perdere calciatori. Schiattarella non ce la faceva più. Chi va in campo non deve avere dei cali di concentrazione. Più arriva la stanchezza e più deve aumentare la concentrazione. Il rammarico è che dopo aver fatto una buona partita vai a casa con zero punti".

"Per lo sforzo che sta facendo la squadra la vittoria è fondamentale. Serviva soprattutto ai calciatori. Devono continuare a fare ciò che stanno facendo, però su certe situazioni ci vuole maggiore cazzimma".

"Gli infortuni non sono un alibi. Il rammarico è che oggi hai dominato una delle migliori squadre che ci sono in serie B. La Ternana va a casa con dei gol che sono regalati".