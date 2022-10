Benevento, Improta: "Momento difficile. Giusti i fischi dei tifosi" Il commento del calciatore giallorosso

Ecco l'analisi di Improta della sconfitta rimediata contro la Ternana:

"Con l'arrivo di Cannavaro c'è stato un cambio di lavoro quindi è subentrata una componente fisica, mentre adesso è solo mentale. Non possiamo regalare un tempo agli avversari. Nella ripresa non so se ci siamo cullati del risultato, ma non vincere una seconda palla o non avere un atteggiamento giusto non ci ha fatto aiutato. In casa non ce lo possiamo permettere".

"I gol sono arrivati da palle inattive dove stiamo pagando errori collettivi. Credo che sia un discorso di atteggiamento in un campionato dove non puoi permetterti di abbassare la tensione con nessuno".

"Siamo consapevoli che stiamo vivendo un momento difficile, ma noi più esperti dobbiamo trascinare i compagni. I momenti complicati ci sono sempre. Solo con il lavoro e stando insieme si possono superare. Siamo una squadra forte e dobbiamo dimostrarlo. Dobbiamo guardare avanti e pensare a noi stessi. Sicuramente usciremo da questo momento".

"Non siamo una squadra che può stare in questa posizione di classifica. Ci sta mancando quel qualcosa in più che possa farci fare la differenza. Solo lavorando possiamo uscirne tranquillamente. Vincere aiuta a vincere".

"Credo che i tifosi abbiano ragione. In casa stanno mancando da un bel po'. Dobbiamo fare in più anche per loro. A Bolzano siamo andati a ringraziarli, quando abbiamo visto che è ritornata la maglietta è stato un colpo che uno subisce. Il nostro era un segno d'affetto. I fischi ci stanno, dobbiamo solo portarli dalla nostra parte".