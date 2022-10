Serie B, la diretta testuale di Como - Benevento Al Sinigaglia c'è il confronto valido per la decima giornata di campionato

Como - Benevento 0-0 (Live)

Como (4-3-1-2): Vigorito; Vignali, Solini, Odenthal, Ioannou; Arrigoni, Bellemo, Baselli; Chajia; Cutrone, Cerri. A disp.: Ghidotti, Binks, Cagnano, Fabregas, Iovine, Gabrielloni, Parigini, Sanchez, Scaglia, Celeghin, Delli Carri, Mancuso. All.: Longo

Benevento (3-4-1-2): Paleari; Leverbe, Capellini, Pastina; Improta, Karic, Schiattarella, Letizia; Ciano; Forte, La Gumina. A disp.: Manfredini, Locatelli, Masciangelo, Farias, Thiam Pape, Foulon, Simy, Basit, Veltri, Vokic, Koutsoupias. All.: Cannavaro

Arbitro: Ghersini di Genova. Assistenti: Bindoni e Laudato. IV uomo: Milone. VAR e AVAR: Banti e Liberti

PRIMO TEMPO

0' Comincia la partita

PRE PARTITA

Al Sinigaglia di Como si affrontano due formazioni in crisi di risultati e vogliose di ottenere quanto prima un successo salutare. Il Benevento di Cannavaro è ancora una volta falcidiato dalle assenze, con il tecnico giallorosso che, complice l'assenza di Tello, ha optato per il 3-4-1-2, togliendo un uomo sulla trequarti per dare maggiore sostanza all'attacco con Forte al fianco di La Gumina. In casa Como, invece, partirà dalla panchina Fabregas. In avanti ci sono Cutrone e Cerri.