Como, Longo: "Vittoria che vale tanto, in questa categoria i nomi non bastano" Il tecnico lariano ha commentato il successo rimediato con il Benevento

Vittoria importante per il Como con il tecnico Moreno Longo che ha commentato così la prestazione della sua squadra contro il Benevento:

"E' una vittoria che vale tanto. Avevamo necessità di acquisire fiducia e consapevolezza, elementi che questa partita può darci. Sapevamo di affrontare un Benevento con una classifica deficitaria, ma si tratta sempre di una squadra competitiva con elementi di grande livello. Non era scontato portare a casa questi tre punti. Le difficoltà? Questa categoria non permette di giudicare in base ai nomi, ma lo fa attraverso il lavoro settimanale che deve essere sviluppato con grande intensità. Bisogna iniziare a ragionare con il noi e mettere da parte l'io. Tra gruppo e squadra c'è una differenza abissale, noi stiamo lavorando per diventare una squadra. Il Benevento? Non mi aspettavo il cambio immediato per cercare di forzare la partita. Sapevamo che per il loro momento sarebbe venuto fuori l'orgoglio di una squadra che voleva rimetterla in piedi".