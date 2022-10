Benevento in piena crisi, la squadra va in ritiro La decisione della società annunciata dal tecnico Cannavaro

E' un momento complicato per il Benevento che nelle ultime sei partite di campionato ha racimolato soltanto due punti. Un rendimento deficitario che ha risucchiato la compagine giallorossa in piena zona retrocessione. Proprio per questo la società ha scelto la strada del ritiro, con la speranza di ricompattare un gruppo in piena difficoltà. Ad annunciarlo è stato il tecnico Cannavaro nel post gara:

"Non credo nel ritiro ma ci andiamo. E' un ritrovarsi, sono atti dovuti nei confronti di chi ci permette di fare questo lavoro che è fantastico".