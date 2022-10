Benevento, si dimette il dottor D'Andrea Il professionista napoletano lo ha già comunicato alla società

Dopo la sfida di Como, culminata nella sconfitta dei giallorossi e nella comunicazione da parte di Fabio Cannavaro delle sue dimissioni respinte immediatamente dal presidente Vigorito, arrivano anche le dimissioni del medico sociale, dott. Enrico D’Andrea.

La squadra, come detto, andrà questa settimana in ritiro per ritrovare concentrazione e unità.