Benevento, ecco dove si svolgerà il ritiro Per Cannavaro ci saranno altri due assenti in vista del Pisa

Il Benevento è partito nel pomeriggio alla volta dell'Abruzzo, dove svolgerà il ritiro ordinato dalla società dopo la sconfitta rimediata ieri in casa del Como. Il quartier generale dei giallorossi sarà l'Hotel Hermitage di Silvi Marina. Gli allenamenti si terranno presso il Delfino Training Center di Città Sant'Angelo, centro sportivo in cui si allena il Pescara. Saranno giorni molto importanti per la Strega che dovrà preparare al meglio il match di sabato prossimo in programma al Vigorito contro il Pisa. Intanto, Cannavaro deve far fronte ad altri due infortuni: si sono fermati Vokic per uno stiramento e Ciano, il cui problema fisico potrebbe tenerlo fuori per almeno un mese.