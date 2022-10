Staff medico: torna Stefano Salvatori E' stato protagonista dell'anno della promozione in serie A con Pippo Inzaghi

Il suo è un ritorno a metà. Stefano Salvatori, 46 anni romano, chirurgo specializzato in ortopedia e traumatologia, torna a collaborare con il Benevento dopo le dimissioni del dottor D’Andrea ed è già praticamente al lavoro con una parte degli attuali infortunati della rosa giallorossa. Salvatori è stato nello staff medico della Lazio dal 2004 al 2016 ed ha lavorato anche in società di calcio a 5.

La sua, per il momento, sarà una collaborazione esterna, perché non lascerà la sua clinica di Roma, dove però riceverà di volta in volta gli eventuali infortunati della squadra giallorossa. Torna in ogni caso un protagonista della irresistibile cavalcata verso la serie A.