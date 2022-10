Cambia il luogo del ritiro: i giallorossi domani tornano nel Sannio La squadra andrà a Venticano in vista della sfida col Pisa

Sarà l'ultimo giorno di ritiro in terra abruzzese. La squadra sannita domani lascerà il quartier generale di Silvi Marina per far rientro nel Sannio. Per la verità si andrà a Venticano. Non terminerà quindi il ritiro. Cambierà solo la location in vista della sfida di sabato col Pisa, quella che racchiude tante speranze. C'è bisogno di invertire la rotta. Pesa la posizione in classifica ma anche la lunga lista degli infortunati non aiuta. Con le dimissioni di Enrico D'Andrea, la società si è affidata ad una collaborazione esterna, ecco perché i calciatori “acciaccati” sono a Roma per seguire un percorso di riabilitazione sotto la supervisione di Stefano Salvatori, vecchia conoscenza della Strega.

Un giocatore positivo al covid

Intanto anche il covid vorrebbe fare la sua parte in negativo. Per ora però c'è solo un calciatore positivo, pare che la situazione sia sotto controllo su questo fronte. Domani quindi si lavorerà nel Sannio. Cannavaro potrebbe cambiare qualcosa nell'assetto: al Vigorito si potrebbe rivedere la difesa a quattro, reparto più colpito in questa fase. Il tecnico però sta lavorando soprattutto sulla testa dei calciatori, ci sarà bisogno di ritrovare fiducia nei propri mezzi. Ma la speranza è anche quella di recuperare Tello, l'esterno fa progressi ma la sua disponibilità sarà valutata solo alla scadere.