Benevento, la pesante assenza di Ciano per Cannavaro L'attaccante napoletano era stato sempre impiegato dal tecnico

Tra le poche certezze che Cannavaro aveva trovato dopo la sua firma col Benevento c'è stata quella rappresentata da Camillo Ciano. Il calciatore napoletano era stato impiegato col contagocce da Caserta, anche a causa di una condizione fisica non eccellente, per poi ottenere sempre una maglia da titolare con l'ex campione del mondo. Nonostante i risultati maturati sul campo non siano stati entusiasmanti, Ciano si è comunque ben distinto nel reparto avanzato, rendendosi protagonista nella manovra offensiva con la realizzazione di tre assist e mostrando netti miglioramenti di condizione.

A Como la partita di Ciano è durata solo quindici minuti, con l'espressione di Cannavaro che è subito cambiata in peggio quando è stato costretto a sostituire uno dei pilastri delle sue scelte. I tempi di recupero fanno presagire circa un mese d'assenza, con lo staff medico che cercherà di accorciare i tempi insieme al calciatore.

Come si sostituisce Ciano? A Como c'è stato l'ingresso di Koutsoupias al posto dell'ex Frosinone, ma sembra improbabile che col Pisa verrà riconfermato il 3-4-2-1. Non è da escludere un ritorno al 4-3-3 che andrebbe a ridisegnare l'intero assetto giallorosso.