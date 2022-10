Benevento, all'Avellola c'è Felice Evacuo L'ex bomber ha assistito al match della compagine Primavera

Gradita sorpresa quella fatta questa mattina da Felice Evacuo. L'ex bomber giallorosso ha lasciato da poco il calcio giocato e si è addentrato in un intenso periodo di lavoro e aggiornamento per prepararsi a una nuova carriera nel mondo del calcio, orientata all'ambito dirigenziale. Evacuo si è recato all'Avellola per assistere al match tra Benevento e Pisa, valido per il campionato Primavera 2. Un modo per abbracciare vecchi amici, in particolar modo gli ex compagni di squadra Palermo e Puleo, con i quali ha condiviso le esperienze con le maglie di Benevento e Avellino.