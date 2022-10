Serie B, la diretta testuale di Benevento - Pisa Al Vigorito il confronto tra giallorossi e nerazzurri per l'undicesima giornata di campionato

Benevento - Pisa

Benevento:

Pisa:

Arbitro: Pezzuto di Lecce. Assistenti: Maccaddino e Ceccon. IV uomo: Ancora. VAR e AVAR: Sozza e Muto

PRE PARTITA

Al Vigorito c'è il match tra Benevento e Pisa, valido per l'undicesima giornata del campionato di serie B. La compagine guidata da Cannavaro cerca un riscatto che possa darle linfa in un momento molto complicato della stagione, fortemente condizionato dai numerosi infortuni (ben dieci) con i quali il tecnico deve fare i conti. La Strega affronterà un Pisa rinvigorito dall'arrivo di D'Angelo, capace di ottenere otto punti nelle ultime quattro partite di campionato, uscendo per la prima volta dalla zona rossa della classifica. Tra i toscani mancherà solo Caracciolo. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 14.