Schiattarella: "Orgoglioso dei miei compagni. Grazie tifosi per il supporto" Il centrocampista giallorosso: "Abbiamo creato tanto nel primo tempo, potevamo segnare"

Pasquale Schiattarella ha commentato così il pari rimediato dal Benevento contro il Pisa:

"Nel primo tempo abbiamo creato tanto, era il momento giusto per passare in vantaggio. Sicuramente manca un po' di convinzione, ma c'è stata sicuramente una reazione. La squadra ha sempre provato un calcio propositivo, poi si guarda il risultato e occorre farsi delle domande. La cosa che dispiace di più è vedere una situazione del genere. Sono orgogliosi dei miei compagni perché ci mettono l'anima. Gli errori li commettiamo tutti, ma la cosa brutta è che non riesci a portare i tre punti a casa perché manca poco per intraprendere un cammino importante. In qualsiasi squadra se togli otto titolari la qualità scende. Oggi non avevamo cambi, mentre il Pisa aveva calciatori in panchina come Masucci, Torregrossa e Ionita".

RITIRO - "Non credo nel ritiro, sto meglio a casa con la mia famiglia. Per ritrovarci si fanno dei sacrifici per il bene di tutti. La gente ci è stata vicino e li ringrazio a nome di tutti. Ricevere degli applausi in questo momento è una boccata d'aria importante".

CONDIZIONE - "Potevamo fare meglio, ma ho passato dei giorni in cui non sono stato al top della condizione ma non potevo abbandonare questi ragazzi. Sono stato fuori otto mesi, l'età avanza e sono consapevole che a volte vado gestito".

SITUAZIONE - "Siamo i primi a stare male. A volte succede che i tifosi ci vedono con la testa bassa, ma è perché non siamo felici per non essere riusciti a rendere felici i tifosi. Faremo di tutto per far tornare il sorriso e soprattutto un ambiente più sereno".