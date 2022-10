D'Anna: "Cannavaro non ha la bacchetta magica. Il Benevento può risalire" L'ex capitano giallorosso: "Con tutti questi infortuni farebbe fatica qualsiasi squadra"

Nel corso della puntata odierna di Ottogol, è intervenuto in diretta Emanuele D'Anna. L'ex capitano giallorosso sabato scorso era al Vigorito per assistere al match tra Benevento e Pisa, terminato col risultato di 0-0. Ecco le sue dichiarazioni.

"Non è un momento facile per il Benevento, ma sono cose che possono succedere e sono certo che ne uscirà fuori. Non è affatto semplice andare avanti con tutti questi infortuni. Ho visto una squadra viva e questo è un aspetto molto importante. Mi è piaciuto molto Schiattarella: credo che sia l'anima di questo Benevento e vedere questo attaccamento mi ha fatto molto piacere. C'è stata un'ottima fase difensiva da parte di tutti, così come grande sacrificio. Ci stanno mettendo il cuore. Per carità, non ci sono state molte giocate rilevanti, ma partendo dalla voglia di riscatto si può ben sperare".

"Le dimissioni di Cannavaro? Credo che abbia voluto dare una scossa a tutti, per far capire la situazione stava diventando molto pesante. Qualsiasi squadra, a partire dalla Juventus, farebbe fatica senza calciatori importanti. I vari Viviani, Glik e Simy potrebbero giocare senza problemi in serie A e stanno mancando. Cannavaro non ha la bacchetta magica, ma siamo solo all'inizio. Il campionato di serie B è molto equilibrato, ricordo tante società che dopo un inizio negativo sono riuscite a risalire la classifica: il Benevento ha tutte le carte in regola per riuscirci".