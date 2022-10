Benevento, si lavora in vista del Bari: Cannavaro spera in qualche recupero E' cominciata nel pomeriggio la preparazione dei giallorossi

Il Benevento ha ripreso questo pomeriggio la preparazione al match di sabato col Bari. Si prevede un incontro di grande spessore, soprattutto perché le due squadre sono desiderose di conquistare punti importanti perché reduci da un periodo avaro di vittorie. Non di poco conto la cornice di pubblico che si prevede al Vigorito, con gli oltre settemila abbonati giallorossi e la tifoseria ospite che ha già fatto registrare il tutto esaurito nel settore a essa dedicato.

La preparazione proseguirà ininterrottamente fino a venerdì, giorno in cui è in programma il ritiro di Venticano. Per domani è fissata una mattutina, così come per mercoledì. Giovedì ci sarà un cambio di location, con l'allenamento che si terrà sul manto erboso del Ciro Vigorito.

Cannavaro spera di poter recuperare qualche elemento per il match col Bari. Potrebbe tornare tra i disponibili Glik, così come sarà da valutare Tello. Il Benevento procede a piccoli passi in tal senso, consapevole che prima della sosta (attesa come manna dal cielo) non ci saranno numerosi rientri. Intanto scatta la diffida per Foulon che al prossimo giallo sarà automaticamente squalificato. Stesso discorso per Karic.