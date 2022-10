Benevento, Leverbe: "Ci basta una vittoria per svoltare" Il centrale difensivo: "Le dimissioni del mister sono state dure. La classifica? Fa male vederla"

L'ospite esclusivo di Ottogol di questa sera è stato Maxime Leverbe. Il centrale difensivo si è focalizzato sul momento della Strega dopo il pari maturato col Pisa:

"Siamo consapevoli che in questo momento c'è da soffrire. In difesa abbiamo cercato di subire il meno possibile. In settimana abbiamo lavorato per vincere, poi è chiaro che nel corso della partita ne capisci l'andamento e ti regoli di conseguenza. La classifica dice che in questo momento l'obiettivo è la salvezza, ma non facciamo la corsa sulle squadre che sono state costruite per questo. Siamo a otto punti dai play off, ci basta una vittoria e rimettiamo tutto a posto sotto ogni punto di vita. Ovviamente la classifica la guardiamo e fa male".

DIMISSIONI CANNAVARO - "Ha fatto uscire tutto lo staff, eravamo scioccati e tristi. Ci diceva di non preoccuparci perché la colpa era sua, è stato un discorso tosto da sentire. Gli abbiamo detto che la colpa era soprattutto nostra. Ci ha fatto male. Siamo consapevoli che con la rosa al completo possiamo giocarcela con chiunque, il mister ha ragione quando lo dice".

TIFOSI - "Ci sono sempre vicini. Dopo la partita col Pisa ci hanno applauditi perché abbiamo dato tutto. Il loro sostegno è importante".