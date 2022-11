Benevento-Bari, la storia: galletti mai sconfitti nel Sannio I giallorossi hanno però vinto due volte in Puglia: la prima e l'ultima volta

Una sfida sentita, ma non certo una classica quella tra Benevento e Bari. In poco più di 70 anni di storia sono appena 14 i precedenti giocati. Più uno… Quello del 4 maggio 75 terminato con scene da Heysell nel “curvone” del vecchio Meomartini (gara sospesa sull’1-1), che ora (la curva) non esiste più. Il conteggio è facile facile: tra le mura amiche il Benevento non ha mai battuto il Bari: 2 pareggi e 5 sconfitte. In compenso la squadra giallorossa ha vinto due volte in Puglia (2 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte), una delle quali l’ultima volta in cui vi ha giocato il 24 settembre 2016 con un risultato esaltante: 4-0.

Le due vittorie in terra pugliese, per ironia del destino, coincidono con la prima e l’ultima volta della storia di questa sfida, iniziata allo stadio della Vittoria e chiusa nell’”astronave” del San Nicola. Prima vittoria il 20 gennaio del 1952 in serie C: 1 a 0 per i giallorossi grazie ad una rete di Alfredo Pastore. Secondo ed ultimo successo il 24 settembre del 2016, con un 4 a 0 roboante della squadra di Marco Baroni: i gol di Ceravolo (rig), Buzzegoli, Ciciretti e Jakimovski.

14 precedenti dunque, ma a caratterizzare la rivalità tra le due tifoserie c’è sempre quella tremenda sfida del 4 maggio ‘75, quando le norme di sicurezza erano certamente più blande di ora e consentirono alle due tifoserie di stazionare insieme nella curva del vecchio Meomartini. Vantaggio del Bari con Sigarini (che dopo avrebbe vestito la maglia giallorossa) e pareggio di Alfredo Zica. Proprio al gol del fantasista giallorosso scoppiarono terribili tafferugli in curva, con una parte della tifoseria giallorossa sospinta giù fino ad abbattere le reti di recinzione e a “salvarsi” sul campo dalla furia degli avversari. Una giornata da tregenda: in un primo momento il Giudice sportivo diede partita persa ad entrambe, poi decise la ripetizione che si giocò sempre al Meomartini l’11 giugno (arbitro Agnolin) e vide vincere i pugliesi per 2-1 (clamoroso autogol Corallo, rigore di Scarrone e gol finale di Fichera).

Nella foto di Taddeo un momento della sfida del 24 settembre 2016, vinta dal Benevento per 4-0 al San Nicola