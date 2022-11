Bari, Mignani: "Col Benevento servirà massima attenzione" Il tecnico biancorosso: "Sarà un onore sfidare Cannavaro. La Strega ha valori assoluti"

Conferenza stampa per Mignani in vista del match di domani col Benevento. Il tecnico del Bari ha parlato così della compagine giallorossa:

"Cannavaro è stato un campione, personalmente l'ho guardato più spesso in televisione che per le volte in cui ci ho giocato contro. L'ho sempre ammirato e apprezzato non solo come calciatore, ma anche per l'immagine di uomo in sé. Sarà un piacere sfidarlo e stringergli la mano, ma occorre pensare alla nostra partita. In questo campionato affronti sempre squadre fortissime. Il Benevento nasce con l'ambizione di stare tra le posizioni alte di classifica, non ha avuto un buon inizio ma ci sono dei valori assoluti individuali e sta cercando di trovare una quadratura con il nuovo allenatore. Mi aspetto una partita in cui bisognerà avere grossa attenzione perché il Benevento ha calciatori che possono fare male in qualsiasi momento".