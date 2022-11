Benevento, Paleari: "Stiamo crescendo, ma vogliamo tornare a gioire" L'estremo difensore: "Meritavamo qualcosa in più. Il rigore del Bari? Poteva starci"

Ecco le dichiarazioni di Alberto Paleari nel post gara di Benevento - Bari:

"Non ricordo delle occasioni pericolose da parte del Bari, siamo riusciti a gestirli bene. La fase difensiva è stata positiva. In avanti abbiamo creato e ci sono state diverse occasioni anche da calcio piazzato. Parliamo di un altro punto, anche se abbiamo giocato per portarne a casa tre. Ci alleniamo tutta la settimana per vivere quelle gioie del gol di Improta, era una liberazione in questo momento. Il rigore poteva starci. Sono curioso nel primo tempo quello che poteva essere per noi. Pensiamo solo ad andare avanti".

"La compattezza sta arrivando sempre di più, anche grazie alle cose che ci sta inculcando il mister. Il lavoro col prof si sta vedendo, cominciamo a correre tanto. Adesso vogliamo gioire e non restare sempre nel limbo".

"Ero consapevole dell'importanza della partita. Peccato per il rigore, volevo dedicare un bel gesto alla curva. Stamattina abbiamo studiato i rigori, mi aspettavo un tiro centrale. Mi è dispiaciuto molto non pararlo".