Bari, Mignani: "Non è mai semplice tornare da Benevento con un punto" Il commento del tecnico biancorosso dopo il triplice fischio

E' un punto positivo quello commentato dal tecnico del Bari Mignani:

"Per noi è un punto importante. In questo campionato ogni partita è difficile. Non è mai semplice venire a Benevento e tornare a casa con un risultato positivo. Il gol di Improta ha cambiato la partita, il Benevento è cresciuto ma c'è stato sempre equilibrio fino al pareggio. Poi pensi che si possa provare a vincerla, quando loro sono rimasti in dieci ci siamo messi con due esterni aperti, due attaccanti e altrettanti centrocampisti centrali. Mezzo passo indietro? Sotto l'aspetto della prestazione sicuramente. Contro la Ternana abbiamo dato vita a una prestazione arrembante, oggi è stato diverso. Ogni partita ha una storia a sé, ogni avversario ti propone difficoltà diverse. Ogni gara è complicatissima, se non siamo al 150% facciamo fatica con tutti".