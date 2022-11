Benevento, Cannavaro: "Peccato per il pari. Per vincere bisogna essere perfetti" Il tecnico giallorosso nel post gara: "Mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra"

Nel post gara così Cannavaro ha commentato il pareggio rimediato con il Bari:

"C'è tanto rammarico. Siamo stati bravi a gestire una squadra che era al completo e in forma. Le abbiamo fatto fare ciò che volevamo noi. Nella ripresa c'è stato un passo indietro e non in avanti. Avevo detto ai calciatori di non giocare dietro per difendere il vantaggio. Mi è piaciuta la reazione dopo l'espulsione di Pastina. Andiamo avanti cercando di recuperare gli infortunati. Quando affronti una squadra che ti mette cinque calciatori di categoria e poi non riesci a controbattere è difficile. Ringrazio i tifosi perché per uscire da questi momenti c'è bisogno di tutti e gli applausi sono molto importanti".

"Se non tiri in porta non si fa gol. Ci alleniamo anche su questo aspetto. Sicuramente a volte esitiamo un po' troppo. C'era un mio vecchio allenatore che diceva "chi tira mai sbaglia". Ho detto ai miei due attaccanti che devono giocare più insieme, altrimenti non ne vale la pena avere due punte se giocano in maniera individuale. Nella ripresa si sono cercati. C'è da migliorare, non troviamo alibi. I calciatori che ho a disposizione sono importanti e possono vincere tranquillamente contro queste squadre".

"Pastina deve capire che se deve fare un salto di qualità deve migliorare in questi aspetti. Con me è stato sempre titolare e in simili circostanze appena esci poi fai fatica a rientrare perché poi ci sono rientri importanti. Posso capire un fallo mentre un attaccante sta andando in porta, ma un fallo del genere faccio fatica a intenderlo. Deve capire che non servono a nulla".

"Mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, ma in questi momenti bisogna essere perfetti altrimenti al primo errore ti castigano. Per vincere una partita in questo momento bisogna essere perfetti".

"Glik si è allenato con noi, sicuramente rientrerà a pieno ritmo. Acampora rientrerà in gruppo. Dovremo essere bravi e intelligenti. Stanno rientrando, non dobbiamo permetterci di correre rischi anche perché dopo ci sarà la sosta. Dovremo utilizzarla come un vero e proprio ritiro".