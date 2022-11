Il Benevento lavora in vista della Spal, le foto della seduta mattutina Si è allenato regolarmente Glik

Il Benevento è tornato questa mattina in campo per preparare al meglio la trasferta di sabato con la Spal. Si è regolarmente allenato Glik che probabilmente scenderà in campo dal primo minuto allo stadio Mazza: sarà la sua ultima apparizione in giallorosso prima di partire per il Qatar con la nazionale polacca. La preparazione al match contro gli estensi proseguirà ininterrottamente fino a venerdì, giorno in cui è fissata la partenza per Ferrara.

Di seguito gli scatti realizzati da Mario Taddeo