Benevento, Glik: disponibilità a tempo La squalifica di Pastina avvicina il polacco a una maglia da titolare a Ferrara, ma all’orizzonte incombono i mondiali

Rivedere Kamil Glik tra i disponibili del match contro il Bari ha garantito sicuramente qualche certezza in più a Cannavaro. L’emergenza ha costretto il terzetto difensivo formato da Leverbe, Capellini e Pastina a giocare ininterrottamente le ultime cinque partite di campionato. Se da un lato si sono visti dei miglioramenti evidenti per quanto riguarda le sinergie di reparto, dall’altro è importante sottolineare quanto questi calciatori non si siano mai fermati, con i dovuti rischi del caso. L’ingenua espulsione rimediata da Pastina spezzerà la continuità, con Cannavaro che potrà riconsegnare una maglia da titolare a Glik nel match di sabato con la Spal.

Quella del polacco è una disponibilità a termine: dopo essersi ripreso dall’infortunio, Glik volerà in Qatar insieme alla Polonia per partecipare alla prossima edizione dei mondiali. Quali gare salterà? La compagine biancorossa debutterà il 22 novembre contro il Messico, nel fine settimana in cui il campionato di serie B si fermerà per la sosta. Il difensore della Strega non sarà a disposizione per la trasferta di Reggio Calabria, considerato che il giorno prima sarà in campo contro l’Arabia Saudita. La Polonia sarà di scena anche il 30 novembre contro l’Argentina. In caso di passaggio del turno, Glik salterebbe anche il match interno col Palermo del 4 dicembre. A dir la verità, anche in caso di eliminazione ai gironi appare difficile, ma non impossibile se si considera quanto accaduto lo scorso anno con Lapadula, una sua disponibilità per il match con i rosanero per via del viaggio e del fuso orario a distanza di poche ore.