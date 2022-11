Benevento, quell'unica vittoria a Ferrara firmata Imbriani Era il 4 dicembre del 2011, giorno dell'esordio sulla panchina giallorossa dell'ex "game boy"

(f.s.) Un'altra partita dai contorni sfumati. Spal-Benevento non ha una storia intensa da raccontare, solo 12 precedenti con una supremazia appena accennata da parte dei ferraresi. A far da corollario una gara di Supercoppa di C nel 2016 (15 maggio, freschi della prima storica promozione in B: 4-1 per i ferraresi al Mazza) e una di Coppa Italia l'anno scorso al Vigorito (14 agosto 2021) con un epilogo rocambolesco: vantaggio di Improta dopo un rigore fallito da Sau, pari spallino allo scadere con un autogol di Moncini, rigore vincente dello stesso Moncini all'ultimo minuto dei supplementari e passaggio del turno. Oggi, come tutti sanno, l'attaccante pistoiese è dall'altra parte della barricata, in maglia biancoceleste.

In campionato, come dicevamo solo 12 partite con 4 vittorie sannite, 2 pareggi e 6 successi spallini. La 13a sfida di questa breve storia si gioca in casa della Spal, dove il Benevento ha vinto una sola volta (poi 2 pareggi e 3 sconfitte), ma, lo diciamo subito, quella è una circostanza assolutamente da ricordare. Non tanto per la doppietta di Altinier che decise la contesa, quanto per l'esordio sulla panchina giallorossa di Carmelo Imbriani. Era il 4 dicembre del 2011. Il Benevento aveva subito una cocente sconfitta casalinga ad opera del Carpi e la società aveva esonerato il “prof Simonelli”, optando dopo varie ipotesi per una soluzione interna: in panchina Carmelo Imbriani e Jorge Martinez, tecnici del settore giovanile. La prima volta di Carmelo allo stadio Mazza in quell'ormai lontano 4 dicembre 2011 finì con un autentico trionfo: vittoria netta con i due gol di Cristian Altinier. La prima telefonata di congratulazioni, Imbriani, la ricevette dai suoi ragazzi della Berretti: “Hanno vinto anche loro e il primo pensiero è stato congratularsi con me. Dovrò portare paste e champagne per festeggiare la doppia vittoria”. Parole semplici ed indimenticabili di un uomo che è rimasto sempre nel cuore dei tifosi giallorossi.

L'ultima sfida in ordine di tempo del Mazza è quella dello scorso campionato, storia del 16 gennaio del 2022: 1 a 1 il risultato finale con gol di Tello al 22' e pareggio di Da Riva all'87' con tanto rammarico da parte dei giallorossi allenati da Caserta (sulla panchina della Spal c'era Venturato). L'ultima in assoluto è l'epilogo amaro del campionato passato: 6 maggio '22, promozione diretta già sfumata, ma un sesto posto da difendere. Vinse la Spal con la doppietta di Finotto, a nulla valse il gol dell'1 a 1 momentaneo di Lapadula. Il Benevento finì settimo e fu costretto ad affrontare i preliminari dei play off in casa dell'Ascoli. Il resto della storia lo ricordano tutti.