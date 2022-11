Benevento vittorioso in rimonta, da quanto tempo Il ribaltone in trasferta mancava da quasi due anni per i giallorossi

Negli ultimi tempi la vittoria in rimonta per il Benevento era diventata un tabù, ecco perché quanto accaduto a Ferrara rappresenta un aspetto importante per una squadra che, al netto delle assenze, è riuscita con forza a ribaltare il punteggio.

Un successo del genere mancava da quasi un anno, precisamente dal 4 dicembre 2021 quando i giallorossi guidati da Caserta sconfissero al Vigorito il Pordenone. I ramarri passarono in vantaggio al 52' con Butic, ma poi la Strega riuscì a portare a casa i tre punti grazie alle marcature di Elia e Di Serio giunte nel giro di una manciata di minuti, precisamente al 62' e al 63'.

Per evidenziare una vittoria in rimonta in trasferta bisogna andare ancora più indietro nel tempo, fino all'annata vissuta in serie A con Inzaghi. Nel giorno dell'Epifania del 2021, il Benevento espugnò Cagliari con un importante successo. Al vantaggio iniziale dei sardi firmato da Joao Pedro, i giallorossi ribaltarono tutto sul finire del primo tempo con un gran gol di Sau e la rete del raddoppio siglato da Tuia.