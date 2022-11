Benevento, l'emergenza nei numeri: è la squadra con meno sostituzioni in serie B Negli ultimi tre incontri, Cannavaro ha adoperato soltanto nove cambi

L'emergenza che ha colpito il Benevento dall'inizio della stagione è facilmente verificabile anche nei numeri. La compagine giallorossa ha fatto registrare il minor numero di sostituzioni dall'inizio del campionato: soltanto 55, un dato condiviso solo col Brescia di Clotet. Sia Caserta che Cannavaro non hanno avuto modo di sfruttare pienamente il potenziale delle cinque sostituzioni, novità introdotta nel calcio in seguito alla pandemia Covid scoppiata nel 2020.

Un aspetto più volte rimarcato dallo stesso Cannavaro negli ultimi confronti, quando ha sottolineato le difficoltà nell'affrontare squadre che nella ripresa riescono a inserire ricambi di livello, possibilità che invece è venuta meno al Benevento per cause di forza maggiore. L'ex campione del mondo è anche il tecnico con la media più bassa in assoluto di sostituzioni del campionato con un dato di 4,14 a partita. Una statistica drasticamente calata negli ultimi tre confronti che ha visto la Strega affrontare Pisa, Bari e Spal: sui potenziali quindici cambi a disposizione, Cannavaro ne ha adoperati soltanto nove.

Una "fotografia" che testimonia l'emergenza vissuta dal Benevento, ma che comunque non gli ha vietato di ottenere punti preziosi: nelle tre gare in oggetto, la Strega è riuscita a ottenere un successo e due pareggi che le danno un rinnovato vigore in vista della ripresa del campionato.