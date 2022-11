Benevento, ecco chi rientrerà contro la Reggina La sosta permetterà a Cannavaro di recuperare gli infortunati

Il Benevento ha cominciato ieri ad allenarsi, ma la sosta permetterà ai giallorossi di recuperare al meglio le energie in vista del match del prossimo 27 novembre in programma al Granillo contro la Reggina. Cannavaro aspetta con grande impazienza il rientro degli infortunati. Il reparto che sarà maggiormente "rinforzato" sarà senza dubbio il centrocampo che, facendo i dovuti scongiuri, potrà contare sulla disponibilità di elementi importanti come Tello, Acampora e Viviani. In particolar modo quest'ultimo è particolarmente atteso, visto che avrebbe dovuto essere il faro della manovra giallorossa ma è stato costretto a fare i conti con un problema fisico che l'ha tenuto fuori per oltre due mesi (la sua ultima partita è stata quella del 28 agosto, vinta al Vigorito contro il Frosinone).

In difesa mancherà Glik che parteciperà ai mondiali in Qatar, ma ci sarà il rientro di Pastina che ha scontato la giornata di squalifica. Bisognerà ancora attendere i rientri di El Kaouakibi e Veseli. Stesso discorso per l'attacco con Ciano che dovrà proseguire il recupero, mentre Simy sarà valutato quotidianamente.