Benevento, da migliorare il rendimento interno per risalire la classifica Al Vigorito sono arrivati solo 6 punti. Dalle ultime 3 gare del 2022 si dovrà ottenere il massimo

Al Benevento stanno mancando i punti al Vigorito. Tra le mura amiche, al netto dell'emergenza legata agli infortuni che ha colpito la squadra sin dall'inizio della stagione, i giallorossi hanno fatto registrare un rendimento da retrocessione con sei punti ottenuti in sette partite. La Strega ha conquistato solo un successo, tra l'altro contro la capolista Frosinone, poi i pareggi con Ascoli, Pisa e Bari. A espugnare il terreno di gioco di via Santa Colomba sono state Cosenza, Cagliari e Ternana. Sono stati sei i gol fatti e nove quelli subìti. Nella classifica delle gare casalinghe, il Benevento è al terzultimo posto: soltanto Perugia (con una gara in meno) e Venezia hanno fatto peggio.

È chiaro che servirà un rendimento diverso per poter ottenere punti preziosi che serviranno alla Strega di risalire la classifica e guadagnare un buon margine di distacco dalla zona play out. Prima della sosta di gennaio, in calendario ci sono altri tre incontri da giocare al Vigorito. Nel Sannio arriveranno Palermo, Cittadella e Perugia: tre partite da cui gli uomini di Cannavaro dovranno cercare di ottenere il massimo.

Discorso diverso per quanto riguarda il rendimento in trasferta, con il Benevento che ha conquistato otto punti lontano dal Sannio grazie a due successi e altrettanti pareggi in sei partite. Nella classifica "esterna", i giallorossi si piazzano all'ottavo posto insieme a Venezia e Brescia.