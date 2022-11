De Zerbi: "Ecco cosa mi ha insegnato il Benevento" Il tecnico del Brigthon ha parlato dell'esperienza vissuta in giallorosso nella stagione 2017/2018

Intervistato da Sportitalia, Roberto De Zerbi ha passato in rassegna le esperienze passate vissute in carriera. Non poteva mancare una parentesi sul Benevento, ecco le sue parole:

"Per me tutte le esperienze sono state formative, a partire dalla prima in serie D. Il Foggia mi ha profondamente segnato nel mio percorso, ma così come il Benevento che mi ha insegnato a tenere duro soprattutto nel primo periodo. Riprendere la settimana il martedì sempre dopo una sconfitta era dura, non sapevi cosa dire alla squadra e sforzarti per fare allenare ancora nello stesso modo i calciatori. Col Sassuolo siamo riusciti a diventare un punto di riferimento italiano per il calcio europeo per lo scouting e la crescita dei calciatori".

De Zerbi ha allenato la Strega nella stagione 2017/2018, la prima del club sannita vissuta in serie A, dopo essere subentrato alla nona giornata a Marco Baroni. Oggi il tecnico è alla guida del Brigthon, in Premier League.