Il Benevento aspetta i gol di Forte Digiuno di quasi tre mesi per “lo squalo”: serviranno anche le sue reti per risalire la classifica

Il gol che La Gumina ha realizzato contro la Spal ha interrotto un digiuno che durava da ben quattro partite per il reparto offensivo del Benevento. Nelle partite successive alla rete dello stesso La Gumina messa a segno contro la Ternana, infatti, si sono contate le marcature di Leverbe a Como e di Improta col Bari. L’acuto al Mazza rappresenta il terzo sigillo stagionale per l’attaccante di proprietà della Sampdoria, ma la Strega attende con impazienza anche Francesco Forte.

La punta capitolina ha vissuto una fase di appannamento successiva all’acciacco fisico che l’ha portato a saltare la trasferta di Bolzano col Sudtirol. In avanti fornisce un buon contributo, ma la lucidità sembra essere diversa rispetto alla seconda metà della scorsa stagione, quando venne chiamato per sostituire un calciatore di livello come Lapadula, rispondendo nel migliore dei modi con ben sette reti realizzate nel girone di ritorno.

Al momento, i gol messi a segno da Forte sono soltanto due, entrambi fatti registrare contro la capolista Frosinone nel match vinto al Vigorito lo scorso 28 agosto. Da quel momento, “lo squalo” non è più riuscito a gonfiare la rete, prolungando un digiuno che deve essere interrotto. Cannavaro vuole che le due punte giochino in un modo ben preciso: cooperando e creandosi degli spazi a vicenda, mettendo da parte l’aspetto individualista.

Sia Forte che La Gumina stanno lavorando molto su questo aspetto, tenendo in considerazione anche Farias che con la Spal è partito dal primo minuto al fianco della punta di proprietà della Sampdoria, così come lo stesso Simy che è sempre più vicino al rientro. Cannavaro predispone di un reparto avanzato di un certo livello, proprio per questo sarà molto importante ritrovare il gol delle punte e in particolare di Forte, calciatore che se in forma rappresenta una spina nel fianco per qualsiasi difesa del campionato.