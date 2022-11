Anche gli ultras del Benevento protestano contro Qatar 2022 Lo striscione esposto nei pressi dello stadio Vigorito

Anche gli ultras del Benevento hanno espresso il proprio disappunto nei confronti dei mondiali in Qatar. Questo pomeriggio, in contemporanea con la cerimonia d'inaugurazione della maggiore competizione calcistica, hanno affisso uno striscione nei pressi dello stadio Vigorito che recita: "La farsa dei mondiali. Ostaggio di corrotti e criminali".

Nelle scorse settimane non sono mancati messaggi simili da parte di altre tifoserie italiane, contrarie all'assegnazione del mondiale al Qatar da parte della Fifa. Una scelta che per gli autori degli striscioni è facilmente riconducibile all'interesse di natura economica che hanno snaturato il mondiale stesso, facendolo disputare a dicembre e non, come di consueto, in estate. A questo ci sono da aggiungere gli l'annosi problemi del mancato rispetto dei diritti umani, della corruzione e della morte di numerosi operai per la costruzione degli impianti realizzati in un territorio in cui il calcio è scarsamente praticato.