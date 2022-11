Partita a scacchi tra Cannavaro e Inzaghi: il post social della Reggina Il club amaranto ha preso spunto dall'immagine di Messi e Ronaldo in vista del match col Benevento

È finalmente iniziata la settimana che porterà al lunch match di domenica tra Reggina e Benevento. Il club amaranto ha pubblicato un post social in cui ritrae Pippo Inzaghi e Fabio Cannavaro intenti a sfidarsi in una partita a scacchi, riprendendo l'immagine che ha fatto il giro del mondo in cui si vedono Messi e Ronaldo pensierosi davanti a una scacchiera per motivi di natura pubblicitaria in occasione di Qatar 2022.

Per Inzaghi e Cannavaro sullo sfondo c'è la coppa del mondo, vinta da entrambi nel 2006. E' l'inizio di un conto alla rovescia che vedrà i due sfidarsi per la prima volta nelle vesti di allenatori, proprio mentre sono in corso di svolgimento i mondiali in Qatar.