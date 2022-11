Benevento, Simy: "Non c'entriamo nulla con questa classifica" L'attaccante giallorosso: "Conosciamo il nostro valore, presto ci sarà da divertirsi"

C'è anche Simy che scalpita per mettersi quanto prima a disposizione di Cannavaro. L'attaccante sarà tra i convocati per la difficile trasferta di domenica contro la Reggina. Ospite esclusivo di Ottogol, la punta nigeriana ha parlato della sua condizione dopo l'infortunio:

"Purtroppo è stata una ricaduta che nessuno si aspettava. Adesso sto bene e desidero mettermi a disposizione del mister. Ogni squadra ha i suoi momenti anche in zona offensiva, gradualmente usciremo fuori da questa fase riuscendo a segnare più gol".

SQUADRA - "Questa è una rosa completa. Abbiamo calciatori forti in tutti i reparti. Bisogna lavorare sodo perché cresceremo sempre di più, lo garantisco al 100%. Siamo consapevoli della nostra forza, con questa classifica non c'entriamo nulla".

CANNAVARO - "E' un tecnico molto pragmatico. Il suo è un calcio semplice, caratterizzato da un atteggiamento offensivo e aggressivo. Ovviamente i vari infortuni hanno modificato le idee iniziali del mister e questo non è mai facile. Adesso stiamo recuperando. I ragazzi hanno fatto un grande lavoro, siamo stati compatti come una famiglia soprattutto nei momenti più complicati. Da qui in avanti ci sarà da divertirsi".

SOSTA - "E' stata positiva. Ovviamente fermarsi dopo una vittoria potrebbe essere deleterio, ma la sosta ci ha permesso di riposarci e di lavorare ancora di più. Con Garcia ci stiamo allenando al massimo. E' un grande professionista, per noi è un lusso: ci dice sempre che ci si allena al massimo sicuramente darà il massimo anche in partita".

PUNTE - "L'attaccante ha bisogna di continuità per trovare il gol e la fiducia. Forte? Il suo atteggiamento non è mai cambiato. Non è facile avere la stessa voglia e lavorare con la stessa intensità quando le cose non vanno nel verso giusto. Ci sono momenti, poi è chiaro che se cresce la squadra di conseguenza fa bene anche l'attaccante":

REGGINA - "Sarà un incontro importante, dovremo cercare di dare continuità alla vittoria contro la Spal contro una squadra che sta facendo molto bene".