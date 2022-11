Inzaghi: "Con il Benevento non è stato un addio sereno, ma poi abbiamo chiarito" L'attuale tecnico della Reggina: "La retrocessione non è dipesa solo da noi"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Pippo Inzaghi ha parlato anche dell'esperienza vissuta a Benevento. Il tecnico, oggi in forza alla Reggina, domenica affronterà la compagine giallorossa e tra le righe della "rosea" è partito proprio dal campionato di serie B dominato nel Sannio:

"Forse allora non ci eravamo resi conto... A distanza di qualche anno s'è capito che dominare così in serie B non è facilmente ripetibile. Non era stato un addio serenissimo, ma poi abbiamo chiarito. In A meritavamo di salvarci, sono successe cose che ci hanno innervosito, la retrocessione non è dipesa solo da noi. Ma il presidente Vigorito, dopo i miei genitori, è stata la prima persona a cui ho detto che sarei diventato papà. Rivedo il suo entusiasmo in Saladini, mio attuale proprietario. Ho sempre nel cuore Benevento e anche Venezia, dove due sabato fa sono stato accolto benissimo".