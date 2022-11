Benevento, un giallorosso nella top 11 dei giovani La Lega B ha stilato la formazione dei calciatori nati dopo il 2000 che più si sono contraddistinti

La Lega B ha inserito Riccardo Capellini nella Top 11 dei calciatori nati dopo il 2000. Il centrale difensivo del Benevento è stato protagonista di un'ottima prima parte di stagione, caratterizzata da undici presenze, di cui ben dieci da titolare. Nonostante fosse all'esordio assoluto tra i cadetti, l'ex Juventus ha risposto in maniera positiva alle chiamate di Caserta e di Cannavaro, rivelandosi un valido elemento soprattutto nella fase d'emergenza che ha visto la Strega perdere per infortunio difensori di livello come Veseli e Glik.

Al fianco di Capellini, in questa speciale formazione, c'è il modenese Cittadini. Sulle corsie esterne figurano Pierozzi e Corrado, mentre è Caprile il portiere. A centrocampo Florenzi, Esposito e Fabbian. In avanti, invece, la coppia formata da Mulattieri e Moro, con Nicolussi Caviglia che agisce tra le linee.