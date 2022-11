Traguardo prestigioso con la Nazionale: Glik fa cento contro il Messico Il difensore giallorosso esordisce ai Mondiali in Qatar con pareggio accettabile

Spegnere cento candeline in un mondiale è un traguardo talmente suggestivo che anche il risultato finale e quel rigore fallito da Lewandwski può essere accolto senza tormenti. Kamil Glik ha esordito con la sua Polonia nella competizione iridata del Qatar con un accettabile nulla di fatto (0-0) contro il temibile Messico. Il difensore giallorosso ha giocato una partita gagliarda come è suo solito, andandosi anche a prendere un paio di colpi proibiti nelle mischie nell'area della sua nazionale. Una prova tutto sommato buona, che ha fatto seguito al momento di ottima condizione emerso anche nella trasferta giallorossa a Ferrara. Certo, un mondiale è tutt'altra cosa, ma Kamil ha tanta di quell'esperienza che difficilmente fallisce questi appuntamenti. Il lungo cammino in nazionale Glik l'ha iniziato addirittura il 20 gennaio del 2010 in un'amichevole in Tahlandia, bagnata anche da un gol (ne ha segnati 6 complessivamente con la maglia biancorossa della Polonia). L'inizio del difensore giallorossa nella competizione del Qatar è dunque da accettare col sorriso sulle labbra. Ora Glik scenderà nuovamente in campo sabato 26 novembre alle 14 (il giorno prima di Benevento-Reggina) contro l'Arabia Saudita, a sorpresa vincitrice contro l'Argentina questa mattina.