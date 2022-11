Reggina-Benevento, i precedenti strizzano l'occhio alla Strega Ben 20 vittorie su 40 partite disputate. Vinte tutte le ultime 4, 37 anni fa l'ultimo ko sannita

(f.s.) Se si potesse trarre qualche vantaggio dalla lunga storia di una sfida, contro la Reggina verrebbe spontaneo pensare ad un Benevento addirittura favorito. Ma la tradizione nel calcio conta relativamente e basta un niente per sovvertirla. Resta comunque un passato decisamente favorevole alla strega in queste partite contro la formazione dello stretto: delle quaranta sfide giocate da quel lontano campionato di C del 1934-35 ben 20 sono state vinte dai sanniti. I calabresi, invece, hanno nel loro palmarès 8 vittorie, mentre i pareggi sono complessivamente 12. Per altro nelle 20 apparizioni sul campo sannita, la Reggina non ha mai vinto, mentre i giallorossi sono stati “corsari” in Calabria per ben 6 volte.

Giusto per sottolineare il trend positivo delle sfide con gli amaranto, basterebbe prendere in considerazione le ultime quattro partite disputate, due al Granillo e due al Vigorito (due di C, due di B): si registrano solo vittorie giallorosse, ben quattro con 13 gol realizzati e nessuno subito. Due 4-0 nelle sfide in terra beneventana, quello dell'11 aprile 2015 (D'Agostino, Mazzeo, Marotta e autogol di De Lorenzo, sì proprio l'attuale terzino del Napoli e della Nazionale) e quello del 27 novembre 2021 (gol di Viviani, Lapadula, Ionita e Tello). Un 2 a 0 al Granillo il 29 novembre 2014 (gol di Alfageme e Scognamiglio con Roberto Insigne nelle file reggine) e il 3 a 0 dello scorso campionato, il 6 aprile 22 grazie alle reti di Insigne, Forte e Moncini. Soffermandoci un attimo sulla càbala, ci accorgiamo che per ben 2 volte queste ultime quattro sfide si sono giocate di novembre, il 27 l'anno scorso al Vigorito (stesso giorno di quest'anno...) e il 29 nel 2014 al Granillo. Se gli astri avessero un significato...

Per la cronaca l'ultima vittoria calabrese risale al 9 giugno 1985, 2 a 0 grazie ai gol Paolo Saviano, da ex, e di Spinella. Storia ormai di 37 anni fa.

Tra tanti dati statistici positivi ce n'è uno estremamente negativo, risalente ad una gara del campionato 49/50: un 10 a 0 a favore della Reggina quando una trasferta costava un occhio della testa e qualche volta si faceva in economia. Fatto sta che quella squadra, allenata dall'ungherese Ferenc Hirzer, aveva battuto la settimana prima il Marsala per 6-1 e nei sette giorni successivi sconfisse il forte Lecce (1-0). Risultati troppo contrastanti per non essere, quello di Reggio, frutto di qualche anomalia.

C'è da dire che nel conteggio totale dei precedenti si potrebbero aggiungere anche due sfide nel 47/48 (una vittoria e una sconfitta) giocate in pieno luglio a campionati già terminati, e valevoli come spareggi tra le seconde classificate per l'ammissione nella nuova serie C. Ma a tornei già in corso la Lega annunciò che le tre prime classificate dei vari gironi avrebbero tutte partecipato alla nuova serie C, rendendo praticamente vane queste partite.

Nella foto il gol di Forte nel 3 a 0 dell'ultima sfida al Granillo, il 6 aprile '22