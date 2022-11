"Lunch match", quando per il Benevento fu un gradevole aperitivo Piccola storia di queste sfide alle 12,30: dalla vittoria sull'Avellino a quella a Firenze

(f.s.) “Lunch match”, letteralmente “partita del pranzo”. Ormai il termine inglese è entrato nell'uso comune anche in Italia, da quando le partite si giocano in ogni ora della giornata per favorire le televisioni che possono “spalmare” meglio le dirette da trasmettere.

Nell'arco di un campionato capitano almeno un paio di volte, quest'anno al Benevento non era mai toccato di scendere in campo all'ora di pranzo, accadrà domenica al Granillo di Reggio Calabria.

La “prima volta” di un lunch match giallorosso fu nel campionato 2014/15, quello del famigerato “spezzatino” in serie C, con la lunga sfida tra Benevento e Salernitana per la promozione in B. Pranzo saltato l'11 gennaio 2015: al Vigorito c'era Benevento-Ischia. Finì 2 a 0 con le reti di Padella e Alfageme. In quella stagione ce ne fu un altro sul campo del Lamezia, ugualmente vittorioso grazie ad un gol di Eusepi.

Nel primo anno di B l'unico lunch match fu un derby indimenticabile contro l'Avellino, storia del 1° maggio 2017. Sulla strada per i play off per la promozione in A arrivò una franca vittoria firmata da Ceravolo e Falco (di Eusepi il gol irpino).

In A l'anno successivo, a parte un rovinoso 5-1 della Lazio al Vigorito (30 ottobre '17), il lunch match che torna alla mente è quello del 4 dicembre dello stesso anno, la sfida con il Milan di Gattuso, il primo punto in A della Strega già targata De Zerbi, nonché quel gol di testa del portiere Brignoli (fu il 2 a 2) che fece il giro del mondo. Nella stessa stagione si giocò alle 12,30 anche la partita struggente al Franchi di Firenze dopo la morte di Astori: 1 a 0 per i viola con il gol di Hugo.

Ma il destino sa ripagare quando vuole e la volta successiva fu ancora al Franchi il 12 novembre 2020. Giorno dell'esordio di Prandelli sulla panchina viola, e soprattutto del gol di Riccardo Improta che sigillò una grande vittoria dei giallorossi al Franchi. Soddisfazione doppia per l'ala flegrea che dedicò il gol alla figlia in arrivo mettendo il pallone sotto la maglia (sopra nella foto di Taddeo). La piccola storia delle partite ad ora di pranzo continua con quella di Cagliari del 6 gennaio 2021, vinta dai giallorossi di Inzaghi che ribaltarono l'iniziale gol di Joao Pedro con le reti di Sau e Tuia. Quell'anno non sempre andò bene, perchè arrivò anche la disfatta casalinga contro l'Udinese (2-4), primo indizio della retrocessione che si concretizzò qualche settimana dopo.

L'ultimo lunch match del Benevento, per ironia della sorte, è quello dell'ultima sfida con l'ex Pippo Inzaghi: 1° novembre 2021, sfida col Brescia al Vigorito e vittoria delle rondinelle nel finale con una rete di rapina di Tramoni.

Nel complesso, comunque, i precedenti di questa sfida particolare non sono male auguranti, la speranza è che anche questa volta il pranzo del dopo match sia gradevole e saporito.