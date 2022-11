Benevento, seduta al Vigorito in vista della Reggina: guarda la fotogallery I giallorossi si preparano al match contro l'ex Inzaghi

Seduta sul manto erboso del Ciro Vigorito per il Benevento che si allena in vista del match di domenica contro la Reggina di Inzaghi. Per domani è fissata un altro allenamento, mentre avverrà sabato la partenza per Reggio Calabria. I giallorossi hanno lavorato con il pallone ufficiale della Lega B colorato di rosso. Si tratta dell'iniziativa promossa dal torneo cadetto in occasione della giornata dedicata contro la violenza sulle donne. Il pallone sarà utilizzato anche per tutti gli incontri della 14^ giornata di campionato.

Per quanto riguarda i rientri, partiranno alla volta di Reggio Calabria i vari El Kaouakibi, Viviani, Kubica, Tello e Acampora che quindi torneranno nella lista dei convocati dopo aver recuperato dagli infortuni. Ancora assenti Ciano, Veseli e Vokic, così come Glik che è in Qatar per la partecipazione ai mondiali.