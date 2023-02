Venezia, Vanoli: "Con il Benevento sarà impegnativa a livello mentale" Le parole del tecnico lagunare alla vigilia del match del Vigorito

Ha parlato anche il tecnico Vanoli alla vigilia del match tra Benevento e Venezia: “I nuovi arrivi saranno degli innesti importanti, fra ottimi conoscitori della categoria e ragazzi di prospettiva. Trovarsi con una squadra rinnovata a gennaio sarebbe stata una sorpresa per me qualche mese fa, ma è una sfida che affronterò con determinazione. Le dinamiche del mercato possono sorprendere, e adesso dobbiamo mettere tutta la testa al prossimo match, con la consapevolezza che gli obiettivi di mercato sono stati raggiunti.

Ho ripetuto tante volte che avrei voluto solo giocatori disposti a lottare, e adesso sono certo di averli, grazie all’ottimo lavoro del Direttore e della società durante il mercato, che hanno ascoltato le mie richieste. Chi è rimasto vuole davvero portare avanti questa sfida, fino alla fine, e devo anche ringraziare i ragazzi che ci hanno accompagnato fino ad ora in questo percorso, che hanno dato tanto a questa squadra.

Siamo pronti a combattere per la salvezza centimetro dopo centimetro, e in questo senso devo ringraziare i nostri tifosi per averci spronato. Il mio staff lavora ogni giorno duramente, senza sosta, per dare ai tifosi i risultati che meritano: siamo più carichi di prima. Dai miei giocatori adesso mi aspetto anche di più: più incisività, più carattere, più dinamismo.

La partita di domani vede fronteggiarsi due squadre che non immaginavano di trovarsi nell’attuale situazione in classifica: sarà un match impegnativo, soprattutto dal punto di vista mentale, che va giocato con la testa, senza paura di nulla. Siamo già stati in questa posizione e abbiamo avuto la capacità di tirarci fuori, dobbiamo ripeterci: il campionato darà sicuramente sorprese fino all’ultimo”.