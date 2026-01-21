"Territorio giallorosso", per Benevento-Siracusa ci sarà Sant'Angelo a Cupolo L'entusiasmo del sindaco De Pierro: "In poco tempo polverizzate le richieste di partecipazione"

Riscuote sempre più successo l'iniziativa "Territorio giallorosso", promossa dal Benevento Calcio con l'intento di promuovere un coinvolgimento sempre più cospicuo da parte della provincia sannita. Contro il Siracusa, ci sarà una rappresentanza di Sant'Angelo a Cupolo che non vede l'ora di sostenere la Strega sui gradoni del Ciro Vigorito, come rivelato dal sindaco Alessandro De Pierro: "Abbiamo raccolto in poco tempo le cento adesioni prestabilite, ma devo dire che le richieste erano addirittura superiori. In tanti vogliono essere partecipi, e ho notato che sono presenti anche molte donne e bambini. Si tratta di una bella iniziativa, promossa dal presidente Vigorito che ancora una volta sta dimostrando di tenere tantissimo alla Provincia. Prevedo un bel pomeriggio, sperando che il Benevento porti a casa la vittoria. Personalmente, sono un appassionato tifoso del Benevento e sono anche abbonato. La squadra sta facendo bene, ci sta facendo togliere molte soddisfazioni: dobbiamo proseguire così per raggiungere il sogno".

L'assessore Botticella: "Orgogliosi della partecipazione"

A rappresentare il comune di Sant'Angelo a Cupolo, anche l'assessore Sissy Botticella: "È una iniziativa che abbiamo accolto con grande passione e desideriamo ringraziare il presidente Vigorito. Siamo orgogliosi di potervi partecipare, in pochissimo tempo abbiamo raggiunto il numero delle cento adesioni. Questo è un segno tangibile di grande entusiasmo. Tutto questo rende sempre più evidente l'importanza dello sport. Saremo presenti al Vigorito con grande e carica, con il desiderio di vedere il Benevento vincere".

Il tifoso Mazzone: "La provincia può accendere il tifo"

A Sant'Angelo a Cupolo non mancano i tifosi del Benevento. Tra questi c'è Stefano Mazzone, appassionato da anni dei colori giallorossi: "La società fa molto bene a coinvolgere la Provincia, attraverso la quale il tifo può esplodere al massimo. Mi aspetto un bellissimo pomeriggio, con la speranza di vedere un grande Benevento. Il mio augurio è che la gente si appassioni sempre di più nei confronti di questa squadra".