Screening oncologici gratuiti della Regione: medici, Asl e Università in campo " Progetto MIRIADE. Comunicazione medico-paziente e counselling motivazionale”

“La promozione degli screening oncologici gratuiti della Regione Campania: comunicazione medico-paziente e counselling motivazionale”, è il tema di un importante corso di formazione organizzato da Ordine dei Medici di Benevento, ASL Bn, Regione Campania in collaborazione con l'Università Federico II di Napoli, in programma sabato 24 gennaio, a partire dalle 9, nella sala convegni dell'OMCeO al Viale Mellusi, 168 – Benevento.

Gli screening oncologici sono strumenti fondamentali di sanità pubblica, la cui efficacia dipende in larga parte dalla partecipazione dei cittadini, ancora oggi disomogenea. In questo contesto si colloca il Progetto MIRIADE, promosso dalla Regione Campania in collaborazione con l’Università di Napoli Federico II, un progetto di ricerca-intervento (2021–2026) finalizzato ad analizzare i fattori psicologici, sociali e culturali che influenzano l’adesione agli screening e a supportare la programmazione sanitaria orientata alla promozione della salute.

All’interno del progetto nasce un corso di formazione rivolto a medici di medicina generale e operatori, sanitari, con l’obiettivo di potenziare le competenze comunicative. Questi professionisti in quanto primo punto di contatto con il Servizio Sanitario Nazionale svolgono un ruolo chiave nell’informare e motivare i cittadini ad aderire in modo consapevole agli screening oncologici gratuiti.

“La corretta comunicazione – ha dichiarato il Presidente dell'Ordine dei Medici dott. Luca Milano - rappresenta un elemento centrale della pratica sanitaria e della qualità della relazione di cura. Informare in modo chiaro, comprensibile e completo significa rispettare la dignità della persona assistita, valorizzarne l’autonomia e costruire un rapporto di fiducia solido tra medico e paziente. Un’iniziativa che richiama con forza i principi del Codice Deontologico Medico e che, come aggiunge il Presidente dott. Milano, “ A partire dall’Articolo 20 del Codice che riconosce il tempo dedicato alla comunicazione, all’ascolto e al dialogo come parte integrante della cura. Investire sulla qualità della comunicazione e su una cultura dello screening responsabile significa investire sulla salute dei cittadini e sulla credibilità dell’intero Sistema Sanitario Nazionale”.

“Il corso di formazione di sabato prossimo rivolto a medici di medicina generale e operatori sanitari – dichiara la Direttrice Generale della ASL Benevento, Dott.ssa Tiziana Spinosa - rappresenta un momento concreto del Progetto MIRIADE, promosso dalla Regione Campania in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Le motivazioni psicologiche che influenzano l’adesione agli screening oncologici sono individuate nell’ambito del progetto e questo percorso costituisce un ulteriore tassello per avvicinare cittadini e professionisti alla cultura della prevenzione, migliorare la comunicazione tra medico e paziente e sostenere una partecipazione consapevole ai programmi di screening gratuiti”.

“Sono particolarmente orgogliosa di introdurre questo momento formativo nell’ambito del progetto MIRIADE, frutto di un approccio innovativo e evidence-based alla comunicazione medico-paziente. Con questo corso – evidenzia la professoressa Daniela Caso, docente del corso, Coordinatrice del Progetto e professore di Psicologia sociale e della salute - si compie un passo fondamentale per potenziare le competenze comunicative dei medici di medicina generale, migliorando così l'adesione ai programmi di screening oncologici e la qualità del raccordo con la rete assistenziale. Con MIRIADE, non solo trasferiamo competenze, ma aiutiamo i professionisti a generare valore clinico concreto per i nostri pazienti."

Sempre per la Federico II, interverranno la professoressa Capone, docente di psicologia del lavoro e delle organizzazioni, che è un’esperta di comunicazione medico paziente e di costruzione di valore in sanità e la professoressa Anna Rosa Donizzetti, docente di psicologia sociale della salute ed esperta di dinamiche comunicative e relazionali.