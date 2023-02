Il Benevento e Cannavaro si lasciano definitivamente: arriva la risoluzione Interrotti in maniera anticipata, in maniera consensuale, i contratti tra il club e tutto lo staff

La notizia del nuovo staff tecnico agli ordini di Stellone è stato indicativo sull'interruzione del rapporto con i collaboratori di Fabio Cannavaro, non esonerati dalla società a eccezione dell'ormai ex tecnico giallorosso e del fratello Paolo. Si è proceduto, infatti, alla risoluzione consensuale dei contratti che porta all'interruzione anticipata dei rapporti con il club di via Santa Colomba. A comunicarlo è stata la società attraverso una nota stampa.

Il Benevento annuncia la risoluzione con Cannavaro

Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto un accordo, con il Signor Fabio Cannavaro ed il suo staff, per la risoluzione consensuale dei rispettivi contratti. La società ringrazia i Signori Fabio Cannavaro, Paolo Cannavaro, Jordi Garcia, Cotugno Patrizio Franco e Troise Francesco per aver concesso al Benevento Calcio la massima disponibilità, rinunciando a quanto dovuto, e augura a tutti di ottenere, sin dai prossimi incarichi, grandi soddisfazioni.