Benevento, chi è Carbone: il vice di Stellone "promosso" dal vivaio giallorosso La nomina del tecnico dell'under 15 rappresenta la sorpresa del nuovo organigramma

A sedere in panchina insieme a Stellone ci sarà Dagoberto Carbone, nominato suo vice perché il collaboratore tecnico Gennari non è ancora in possesso del patentino Uefa A. Carbone è un volto noto nell'ambiente giallorosso, vista la sua lunga militanza nel settore giovanile del club di via Santa Colomba.

Carbone, una vita nel vivaio giallorosso

Nel corso degli anni, Carbone ha allenato gran parte delle categorie del vivaio sannita. Per lui anche un'esperienza come tecnico della Berretti, così come secondo di Romaniello quando quest'ultimo era alla guida della Primavera. Da due stagioni è sulla panchina dell'under 15, con la quale nella scorsa annata ha ottenuto la qualificazione ai play off. Un obiettivo che Carbone stava inseguendo anche quest'anno, con la sua squadra al quinto posto in classifica, prima della "promozione" che adesso lo vedrà al fianco di Stellone per tentare di garantire al Benevento la permanenza in serie B.