Benevento, Glik dopo l’operazione: "Ora si combatte per il rientro" Il post del centrale difensivo sui social dopo l’intervento

Operazione riuscita per Kamil Glik che si è sottoposto a un intervento al ginocchio in Polonia, effettuata dal dottor Jaroszewki. Il centrale difensivo giallorosso ha pubblicato una foto sui social con scritto: "L'operazione è riuscita, ora si combatte per un rientro sano il prima possibile". Probabile almeno un mese e mezzo di stop.