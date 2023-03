Stellone: "Risultato bugiardo, resettiamo tutto e pensiamo alla Ternana" Il commento del tecnico giallorosso dopo la sconfitta con il Sudtirol

Benevento nuovamente sconfitto al Vigorito. Il tecnico Stellone ha commentato così il risultato maturato contro il Sudtirol: "Abbiamo provato poco, quindi non c'è stato tempo per trovarla. Vedendo una decina di partite del Sudtirol, ho visto che sui cross non soffre mai. Avere due sottopunte, il piede invertito permetteva una palla di prima per gli attaccanti. Loro potevano soffrire l'assist ad andare verso la porta. Con Letizia ci siamo riusciti, con Foulon un po' meno: era una soluzione in più per essere pericolosi. Il Sudtirol subisce zero sui cross a piede naturale. Loro sono più freschi di noi mentalmente, hanno recuperato anche un giorno in più rispetto a noi. Sono contento per come eravamo partiti, poi al primo cross ci hanno fatto gol e alla seconda occasione è arrivato il raddoppio. Il Sudtirol ha perso due partite, tra cui una con il Genoa. Siamo stati sfortunati. Prendere gol diventa difficile per qualsiasi squadra contro un'avversaria molto organizzata che è ai vertici non per caso. Nella ripresa ho messo Carfora che ha fatto benissimo, sono molto contento per lui. Letizia era ancora a mezzo servizio, mentre Schiattarella si è allenato bene e volevo farlo giocare in una partita così importante. Non mi sento di dire qualcosa ai ragazzi, tranne quella di essere pericolosi nei cross. Testa alta, resettiamo questa sconfitta: per fortuna la classifica è rimasta invariata. Pensiamo positivo, al mio arrivo eravamo penultimi e oggi siamo nei play out. Volevamo qualcosa in più. Gli ho fatto i complimenti per l'impegno che non è mancato. Oggi i meriti vanno al Sudtirol che ha sfruttato bene le occasioni. Rifarei la scelta del piede invertito. Il dispiace che ho è che eravamo partiti bene come atteggiamento, se riesci a sbloccarla poi cambia la partita. Non mi sento di colpevolizzare i ragazzi. Devo trovare soluzioni diverse da quello che oggi emerge, ovvero pochi gol e poca presenza in area".

"A loro la partita si è incanalata nel verso giusto. Tutte le squadre che affrontano il Sudtirol non riescono a trovare le linee di passaggio. È un risultato bugiardo, loro sono stati molto cinici: poi è diventata dura. Sono contento degli ingressi di Carfora e Agnello che ci hanno dato freschezza mentale. Ora non c'è tempo di piangerci addosso, pensiamo a fare punti con la Ternana".

"Ho inserito Carfora perché mi serviva un calciatore rapido tra le linee. Ho voluto far riposare sia Viviani che Acampora. A centrocampo mi serviva un altro calciatore che potesse saltare l'uomo, quindi ho inserito Agnello. Nei minuti finali c'era Letizia che era stanco: sta giocando ancora meno del 70%. Schiattarella è reduce da un problema al polpaccio e ha fatto una buona gara. Sicuramente abbiamo sbagliato qualcosa, ma non sono preoccupato per niente. Terni è un'opportunità per fare punti".