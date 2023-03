Ternana-Benevento, i convocati di Stellone: rientra Farias Sono ventitré i calciatori a disposizione del tecnico giallorosso

Sono ventitré i calciatori convocati da Stellone in vista del match di domani con la Ternana. Il tecnico giallorosso ha rivelato in conferenza stampa quello che sarà l'undici titolare che scenderà in campo al Liberati. Rientra Farias.

Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Paleari;

DIFENSORI: Capellini, Foulon, Letizia, Leverbe, Pastina, Tosca;

CENTROCAMPISTI: Acampora, Improta, Jureskin, Karic, Koutsoupias, Kubica, Schiattarella, Tello, Viviani;

ATTACCANTI: Agnello, Carfora, Farias, La Gumina, Simy.

INDISPONIBILI: Ciano, El Kaouakibi, Glik, Pettinari, Veseli, Vokic.