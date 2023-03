Ternana, Lucarelli: "Occhio al Benevento, in trasferta è un'altra squadra" Il tecnico rossoverde ha presentato il match con i giallorossi di Stellone

Conferenza stampa in casa Ternana per il tecnico Lucarelli in vista del match di domani con il Benevento. Ecco le sue considerazioni sulla compagine giallorossa: "È una squadra forte che è stata costruita per tornare in A. Ho una simpatia per il presidente Vigorito. In trasferta si esprime sempre bene. Ha pareggiato ad Ascoli nonostante fosse rimasta in 10. Ha fatto una buona prestazione anche a Cagliari. Quello in trasferta è un Benevento diverso rispetto a quello di casa. Abbiamo visto le ultime quattro partite. Ha usato due sistemi di gioco. La sensazione è che in trasferta sono più leggeri di testa rispetto che in casa. Questo è un punto non a nostro vantaggio. La Gumina è molto bravo ad attaccare la profondità. Probabilmente dovremo fare una valutazione se andare a prenderli alti oppure no. In più hanno giocatori che dal cilindro possono trovare la giocata. C'è Simy che ha fatto tanti gol in A. Hanno Paleari portiere di livello. Leverbe, Letizia, Acampora, Schiattarella più quelli che sono fuori per infortuni. Quella di domani è una partita molto, molto, molto delicata. Noi ad esempio in partite come queste abbiamo un po' sofferto. La peggiore partita in casa dell'anno scorso nostra è stata contro il Pordenone già retrocesso".