Benevento, Improta: "Buon punto, adesso ci giochiamo tanto con il Como" Le parole del centrocampista giallorosso dopo il match con la Ternana

Nel post gara di Ternana-Benevento ha parlato Riccardo Improta. Ecco le sue dichiarazioni: "Ho visto tante cose positive: abbiamo recuperato due volte il risultato contro una squadra forte e preparata. È un buon punto, adesso ci giochiamo tanto in casa con il Como. Sarà una partita da preparare con un'attenzione di livello altissimo, dobbiamo affrontarla come se di fronte ci fosse il Real Madrid. Dobbiamo affrontare il Como con una cattiveria assurda. Ne approfitto per ringraziare i tifosi, magari in casa con il loro aiuto riusciremo a mettere sotto il Como".

"Avevamo di fronte una squadra con tanta qualità, quindi ci sta che nel secondo tempo ci abbiano messo sotto con i cross. Abbiamo subito sulle palle inattive, aspetto su cui la Ternana è una delle migliori squadre. Siamo riusciti a prenderci questo punto. Sicuramente è un passo in avanti".