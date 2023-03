Benevento, due gol in una partita non si vedevano da tempo: ecco da quanto Il dato emerso relativo alle marcature della Strega

Due gol in una singola partita non sono un qualcosa di abituale per questo Benevento. Si tratta di un dato che mancava da tempo in casa giallorossa, emerso dopo il pareggio rimediato al Liberati con il punteggio di 2-2.

Due reti per la Strega, l'ultima volta 4 mesi fa

Per trovare più di una marcatura nel tabellino della Strega, bisogna andare indietro nel tempo fino al 12 novembre, quando la Strega guidata da Cannavaro si impose per 2-1 in casa della Spal. Il match del Mazza, inoltre, è stato anche l'ultimo in cui La Gumina è riuscito a gonfiare la rete. Due gol al Vigorito, invece, si sono visti "un girone fa", quando il Benevento perse proprio contro la Ternana con il risultato di 3-2.